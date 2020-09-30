"Войну в Украину принесла РФ". Украинская делегация в ТКГ ответила на заявление Фокина

В украинской делегации ТКГ отметили, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе с неприятным удивлением воспринимает сообщение о резонансных заявлениях Витольда Фокина о войне на Донбассе, которые он сделал вчера, 29 сентября, в Верховной Раде. Об этом говорится в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ, сообщает Укринформ.

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В заявлении отмечается, что замглавы украинской делегации в ТКГ Фокин "как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась".

"Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", – говорится в заявлении.

В ТКГ отметили, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате – Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории.

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"Задачи, которые имеем в переговорах от президента Владимира Зеленского, построенные на понимании того, что Россия полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины, а, следовательно, имеет решающее влияние на все, что там происходит", – подчеркивается в заявлении.

В документе уточняется, что ни разу в работе украинской делегации в ТКГ "не слышали сомнительных заявлений от господина Фокина и не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей".

"Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющего государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде", – отмечается в заявлении.

29 сентября Фокин на комитете Рады по вопросам организации госвласти заявил, что "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной на Донбассе.

Фокин на комитете Рады по вопросам организации госвласти заявил, что "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной на Донбассе. Комитет принял решение инициировать обращение Рады к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации.

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Арина Толина

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