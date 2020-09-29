Ермак выступил за исключение Фокина из минской группы

Ермак раскритиковал предыдущих переговорщиков в ТКГ в сравнении с Фокиным, но сказал, что это его не оправдывает

Глава Офиса президента Андрей Ермак поддержал исключение Витольда Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом Ермак написал в Facebook.

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По его словам, позицию Украины по конфликту на Донбассе определяет президент, Верховная Рада и Кабмин.

"Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции. Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, что только и может означать восстановление подлинного мира", – написал Ермак.

Он отметил, что ТКГ не принимает никаких решений, а является "логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами нормандского формата".

При этом, по его словам, ранее переговорщики в Минске не достигали таких результатов, каких, согласно убеждению Ермака, достигла действующая делегация. Тем не менее, несмотря на это, глава ОП поддерживает исключение Фокина из ТКГ.

"И самое главное. Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ", – написал Ермак.

По словам Фокина, именно Ермак предложил ему работать в ТКГ.

При этом его внучка, певица Маша Фокина заявила о том, что это она познакомила его с Ермаком, и что "это было нашим личным решением, чтобы дедушка начал заниматься этим (работать в ТКГ, – ред.)".

Вадим Ребрина

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