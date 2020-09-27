На Донбассе подорвались трое военных
27.09.2020, 08:20
Мина в районе боевых действий на Донбассе
На Донбассе на взрывном устройстве подорвались трое украинских военных, их госпитализировали
27 сентября на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое украинских военных, их оперативно госпитализировали. Об этом в утренней сводке сообщил штаб операции объединенных сил.
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По данным штаба, инцидент произошел около населенного пункта Ореховое во время передвижения в границах взводного опорного пункта. Трое военных получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате подрыва. Их госпитализировали.
Также за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
- Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса.
- Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
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