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Умер военный, которого в июне на Донбассе ранил снайпер: он перенес более 30 операций

24.09.2020, 17:00
Умер военный, которого в июне на Донбассе ранил снайпер: он перенес более 30 операций - Фото
Константин Оверко (Фото - пресс-служба 503-й отдельного батальона морской пехоты)

Раненный в июне на Донбассе военный Константин Оверко более трех месяцев боролся за жизнь, но 24 сентября умер в больнице

24 сентября в больнице умер военный 503-го отдельного батальона морской пехоты Константин Оверко, которого еще в июне на Донбассе ранил снайпер боевиков. Об этом сообщает пресс-служба батальона.

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"Больше трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20 июня его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью, 24 сентября, Костя умер в больнице", - заявили в бригаде. 

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
Владислав Сердюк
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