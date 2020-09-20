"Это была разовая попытка". Кравчук рассказал об инспектированиях на Донбассе

По словам главы украинской делегации в контактной группе, в дальнейшем односторонние инспекции на Донбассе проводится не будут

В будущем на Донбассе не планируется проведение односторонних инспекций, а касаемо ситуации в Шумах — это была разовая попытка, от которой Украина отказалась на следующий же день, рассказал в интервью Радио Свобода глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Сегодня то, что было, это случайность, это разовая попытка провести инспектирование возле поселка Шумы. Но так как другая сторона нарушила сразу же утром на следующий день то, о чем мы договорились на видеоконференции, то украинские вооруженные силы и Украина отказалась от такого инспектирования", — отметил Кравчук.

По словам главы украинской делегации, украинская сторона заявила, что нужно сначала "отработать механизмы", которые бы "действовали постоянно, а не разово". Также он подчеркнул, что по поводу новых инспектирований будет решать "не одна Украина".

"Украина может решать только в одном случае — то, что будет, чтобы оно не было односторонним. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", — заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что "если будет принято решение любого характера, то они будут касаться обеих сторон — и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне. В целом политика — это движение навстречу, а не одностороннее".

Читайте также: Инспектирование в интересах России, Или новый этап разрушения украинской государственности

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.