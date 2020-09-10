Глава делегации в ПА НАТО о совместном инспектировании на Донбассе: Антиукраинское решение

Чернев призвал депутатов разных фракций объединиться, чтобы контролировать ход переговоров в минской ТКГ

Решение о проведении совместного с боевиками инспектирования позиций Украины у поселка Шумы Донецкой области является антиукраинским. Об этом написал в Facebook глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО и нардеп Слуги народа Егор Чернев.

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"Я понимаю, что есть политика, дипломатия и желание показать всему миру, что "нет нашей вины". Но есть еще такое понятие как честь. Можно на многое закрывать глаза, но не на позор для наших воинов. Тем более руками украинских представителей", – написал он.

По словам Чернева, "можно только представить", как будут чувствовать себя бойцы 503 батальона морской пехоты ВСУ, "когда по их позициям будут прогуливаться боевики".

Чернев считает такое решение "позорным" и "антиукраинским", он призывает нардепов из разных фракций объединится, чтобы контролировать ход переговоров в минской Трехсторонней контактной группе и больше не допускать подобных ситуаций.

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Марк Сировой

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