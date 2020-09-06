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Гибридная армия России на Донбассе убила украинского военного

06.09.2020, 20:04
Гибридная армия России на Донбассе убила украинского военного - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Украинские военные открыли ответный огонь

Сегодня у села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время обстрела боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты атаковали из стрелкового оружия. По данным журналиста Юрия Бутусова, украинский боец погиб от выстрела снайпера.

Украинские военные открыли ответный огонь. Потери врага уточняются.

  • 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
  • Вчера, 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.
  • Сегодня оккупанты нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Ранен один боец. Также, по данным штаба ООС, сегодня на неизвестном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. Ранены двое бойцов.
  • Комментируя обстрел, в украинской делегации в минской переговорной группе заявили, что "отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса".

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Марк Сировой
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