Гибридная армия России на Донбассе убила украинского военного

Украинские военные открыли ответный огонь

Сегодня у села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время обстрела боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты атаковали из стрелкового оружия. По данным журналиста Юрия Бутусова, украинский боец погиб от выстрела снайпера.

Украинские военные открыли ответный огонь. Потери врага уточняются.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Вчера, 5 сентября, боевики потребовали , чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.

нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Ранен один боец. Сегодня оккупанты

Комментируя обстрел, в украинской делегации в минской переговорной группе заявили, что " отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса" .

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Марк Сировой

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