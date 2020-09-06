Гибридная армия России на Донбассе убила украинского военного
06.09.2020, 20:04
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
Украинские военные открыли ответный огонь
Сегодня у села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время обстрела боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.
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Оккупанты атаковали из стрелкового оружия. По данным журналиста Юрия Бутусова, украинский боец погиб от выстрела снайпера.
Украинские военные открыли ответный огонь. Потери врага уточняются.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
- Вчера, 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.
- Сегодня оккупанты нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Ранен один боец. Также, по данным штаба ООС, сегодня на неизвестном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. Ранены двое бойцов.
- Комментируя обстрел, в украинской делегации в минской переговорной группе заявили, что "отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса".
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