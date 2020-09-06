Обстрел на Донбассе. Украина будет делать все, чтобы не сорвать перемирие – Кравчук

"Провокации" боевиков не станут основанием для срыва мирного процесса, заявили о сегодняшнем обстреле на совещании украинской делегации в ТКГ

Украинская сторона будет делать все возможное, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе. Об этом на совещании, на котором обсуждалось обострение на Востоке страны, заявил глава украинской делегации в минской переговорной группе Леонид Кравчук, передает пресс–служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", – заявил глава делегации Леонид Кравчук.

Обсуждая сегодняшний обстрел боевиков, участники совещания решили, что "отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса".

Читайте также: ВСУ обвиняет гибридную армию России на Донбассе в подготовке к войне

На совещании также говорилось, что мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала никаких нарушений с украинской стороны у поселка Шумы, о которых заявляли боевики гибридной армии РФ, угрожая открыть огонь. Отмечается, что Украина четко и последовательно придерживается режима перемирия.

По результатам совещания Кравчук обратился к специальному представителю главы ОБСЕ в Украине и ТКГ в Минске Хайди Грау.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Вчера, 5 сентября, боевики потребовали , чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.

нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Ранен один боец. Сегодня оккупанты

Читайте также: Командующий ООС — гибридной армии РФ: В случае атаки будет адекватный ответ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.