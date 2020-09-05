ВСУ обвиняет гибридную армию России на Донбассе в подготовке к войне

Сегодня оккупанты потребовали от ВСУ прекратить "рыть траншеи" под Шумами и покинуть позиции. В противном случае грозят открыть огонь

Боевики гибридной армии РФ во время перемирия на Донбассе стягивают военную технику к линии разграничения. Об этом говорится в отчетах мониторинговой группы ОБСЕ, пишет штаб операции объединенных сил в Facebook.

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В штабе ООС заявляют, что такая "коварная тактика" оккупантов нарушает минские соглашения и договоренности о перемирии от 22 июля. Она демонстрирует стремление боевиков к дальнейшему обострению ситуации.

Отмечается, что террористы с нарушением линии отведения разместили тяжелое вооружения:

– на учебном полигоне вблизи Бугаевки Луганской области (12 самоходных и девять буксировочных гаубиц);

– на учебном полигоне вблизи Миусинска Луганской области (реактивная система залпового огня Град);

– вблизи Хрустального Луганской (20 реактивных систем залпового огня).

Также боевики разместили за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения танки и зенитные ракетные комплексы.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

26 июля командующий ООС Наев выдал приказ о соблюдении перемирия

Сегодня боевики потребовали , чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.

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Марк Сировой

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