На Донбассе боевики нарушили "тишину" и совершили прицельный обстрел: один боец ранен

Боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных, один боец получил ранения

6 сентября пророссийские боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению ОС в районе населенного пункта Красногоровка", - заявляют в штабе. В результате обстрела ранения получил военный ВСУ, который ликвидировал последствия пожара на позиции. Ему оказали первую медпомощь и госпитализировали.

"Вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты ТКГ 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что т.н. руководство ОРДЛО не имеет цели достижение мира", - утверждают в штабе.

Также в ведомстве заявляют, что дают боевикам "еще одну возможность" придерживаться "тишины": "В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций ОС дадут адекватный отпор противнику со всех имеющихся сил и средств".

Вчера боевики гибридной армии РФ разместили заявление главаря боевиков Пушилина о том, что они намерены обстрелять позиции ВСУ , потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие. Позиции находятся у поселка Шумы Донецкой области. Террористы требуют от ВСУ бросить позиции и уйти.

Журналист Юрий Бутусов показал на фото украинские позиции, по которым завтра боевики грозятся открыть огонь.

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Владислав Сердюк

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