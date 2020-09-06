На Донбассе боевики нарушили "тишину" и совершили прицельный обстрел: один боец ранен
Боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных, один боец получил ранения
6 сентября пророссийские боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.
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"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению ОС в районе населенного пункта Красногоровка", - заявляют в штабе. В результате обстрела ранения получил военный ВСУ, который ликвидировал последствия пожара на позиции. Ему оказали первую медпомощь и госпитализировали.
"Вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты ТКГ 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что т.н. руководство ОРДЛО не имеет цели достижение мира", - утверждают в штабе.
Также в ведомстве заявляют, что дают боевикам "еще одну возможность" придерживаться "тишины": "В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций ОС дадут адекватный отпор противнику со всех имеющихся сил и средств".
- Вчера боевики гибридной армии РФ разместили заявление главаря боевиков Пушилина о том, что они намерены обстрелять позиции ВСУ, потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие. Позиции находятся у поселка Шумы Донецкой области. Террористы требуют от ВСУ бросить позиции и уйти.
- Журналист Юрий Бутусов показал на фото украинские позиции, по которым завтра боевики грозятся открыть огонь.
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