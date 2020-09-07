Донбасс. Украинские военные ждали боевиков, но те не пришли на войну в Шумы

На интернет-ресурсах боевиков появилось сообщение, что атаку на позицию ВСУ на Донбассе перенесли на два дня

Украинские военные были готовы к обещанной атаке боевиков гибридной армии РФ у поселка Шумы, однако те так и не явились. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Командование операции объединенных сил и комбат Вадим Сухаревский приготовились к встрече, но враг испугался последствий начала активных боевых действий и ответной реакции украинской армии, – написал он.

По словам Бутусова, 503-й батальон морской пехоты находится в полной боевой готовности. Он продолжает занимать позиции на подступах к Горловке, которые в ультимативной форме требовали покинуть боевики.

В то же время на интернет-ресурсах оккупантов появилось сообщение, что атаку перенесли на два дня. Они якобы заметили активность на украинских позициях и выясняют, убирают ли украинские военные инженерные сооружения, или же наоборот укрепляют их.

Читайте также: Донбасс. Офис Зеленского назвал обстрелы провокациями и требует от РФ повлиять на боевиков

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.