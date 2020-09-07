Донбасс. Украинские военные ждали боевиков, но те не пришли на войну в Шумы
На интернет-ресурсах боевиков появилось сообщение, что атаку на позицию ВСУ на Донбассе перенесли на два дня
Украинские военные были готовы к обещанной атаке боевиков гибридной армии РФ у поселка Шумы, однако те так и не явились. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Командование операции объединенных сил и комбат Вадим Сухаревский приготовились к встрече, но враг испугался последствий начала активных боевых действий и ответной реакции украинской армии, – написал он.
По словам Бутусова, 503-й батальон морской пехоты находится в полной боевой готовности. Он продолжает занимать позиции на подступах к Горловке, которые в ультимативной форме требовали покинуть боевики.
В то же время на интернет-ресурсах оккупантов появилось сообщение, что атаку перенесли на два дня. Они якобы заметили активность на украинских позициях и выясняют, убирают ли украинские военные инженерные сооружения, или же наоборот укрепляют их.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.
- Вчера оккупанты нарушили режим прекращения огня: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.
Читайте также: Донбасс. Офис Зеленского назвал обстрелы провокациями и требует от РФ повлиять на боевиков
Комментарии