На Донбассе двое военных подорвались на минном поле: ранее их отрезало огнем от остальных
06.09.2020, 16:10
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
Двое бойцов ВСУ подорвались на взрывном устройстве, когда обходили пожар в "серой зоне"
На Донбассе двое военных ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Ранее их отрезало огнем от остального личного состава около Верхнеторецкого. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактического командования Восток.
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"Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военных из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", - заявили в командовании.
Также в ведомстве уточняют, что бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава около Верхнеторецкого.
- Ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе двое военных пропали во время тушения пожаров: их отрезало огнем от остального личного состава.
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