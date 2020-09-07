Донбасс. ОП расценивает обстрелы как провокации и требует от России повлиять на боевиков

В Офисе президента Зеленского считают, что вчерашние обстрелы были двумя отдельными случаями – провокациями

Вчерашние обстрелы гибридной армии России на Донбассе в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают как две отдельные провокации и требует от России повлиять на боевиков. Об этом говорится в комментарии ОП Укринформу.

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"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", – заявили в ОП.

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Марк Сировой

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