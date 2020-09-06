На Донбассе подорвался спецавтомобиль: ранены двое украинских военных

На данный момент известно о шести потерях на Донбассе за сутки: трое украинских бойцов погибли и еще трое - ранены

Сегодня на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, которая участвовала в тушении пожаров. Ранения получили двое украинских бойцов, сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Инцидент произошел у села Новгородского. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Также у украинских военных сегодня было еще четыре потери: двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров; один военный убит во время обстрела у Причепиловки; еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Вчера, 5 сентября, боевики потребовали , чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.

нарушили режим прекращения огня. Сегодня оккупанты

Комментируя обстрел, в украинской делегации в минской переговорной группе заявили, что " отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса" .

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Марк Сировой

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