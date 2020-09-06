Гибридная армия РФ на Донбассе обустраивает огневые позиции – штаб ООС
По данным штаба ООС, боевики во время перемирия занимались оборудованием новой огневой позиции у Золотого-5
Гибридная армия России в нарушение договоренностей обустраивает на Донбассе огневые позиции, ходы сообщения и наблюдательные посты. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.
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С начала перемирия зафиксировано:
- оборудование новой огневой позицию вблизи Золотого-5 и наблюдательного поста вблизи Александровки, а также дооборудование стрелковой огневой позиции неподалеку Каштанового;
- оборудование ходов сообщения протяженностью до 90 метров и стрелковой огневой позиции вблизи Набережного;
- оборудование новых ходов сообщения вблизи Ужовки общей длиной до 80 метров и вблизи Голубовского общей протяженностью до 170 метров;
- переоборудование старых заброшенных позиций в районе мостового путепровода у Калинового.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
- Вчера, 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.
- Сегодня оккупанты нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Один боец погиб, еще один боец. Также, по данным штаба ООС, сегодня на неизвестном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 - ранены двое бойцов.
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