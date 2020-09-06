Гибридная армия РФ на Донбассе обустраивает огневые позиции – штаб ООС

По данным штаба ООС, боевики во время перемирия занимались оборудованием новой огневой позиции у Золотого-5

Гибридная армия России в нарушение договоренностей обустраивает на Донбассе огневые позиции, ходы сообщения и наблюдательные посты. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала перемирия зафиксировано:



- оборудование новой огневой позицию вблизи Золотого-5 и наблюдательного поста вблизи Александровки, а также дооборудование стрелковой огневой позиции неподалеку Каштанового;



- оборудование ходов сообщения протяженностью до 90 метров и стрелковой огневой позиции вблизи Набережного;



- оборудование новых ходов сообщения вблизи Ужовки общей длиной до 80 метров и вблизи Голубовского общей протяженностью до 170 метров;



- переоборудование старых заброшенных позиций в районе мостового путепровода у Калинового.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Вчера, 5 сентября, боевики потребовали , чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.

нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Один боец погиб , еще один боец. Сегодня оккупанты

Читайте также: Командующий ООС — гибридной армии РФ: В случае атаки будет адекватный ответ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.