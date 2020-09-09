Донбасс. У Зеленского прокомментировали совместное инспектирование в Шумах
В ОП заявляют, что инспекцию решили провести для опровержения фейков и недопущения прекращения режима тишины
Юридически инспекцию позиций Вооруженных сил Украины в поселке Шумы проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как отмечается, инспекцию решили провести для опровержения фейков и недопущения новых провокаций, к которым прибегают те, кто стремится к прекращению режима тишины и возобновлению военных действий на Донбассе.
В ОП пишут, что ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.
"Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения", – заявили у Зеленского.
Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка» ("Точка У"):
– для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
– для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней контактной группы.
"Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины", – заявили в ОП и призвали Россию вернуться к работе в рамках Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября боевики РФ потребовали, чтобы украинская армия перестала "рыть траншеи" под поселком Шумы в Донецкой области, иначе пригрозили открыть огонь. На это командующий ООС Владимир Кравченко ответил, что в случае атаки вражеской стороне будет дан адекватный ответ.
- 6 сентября тишина на Донбассе была нарушена: российские формирования обстреляли украинские позиции — был ранен один из наших бойцов, еще двое бойцов подорвались на минном поле.
- 7 сентября в ВСУ готовились к обещанной атаке боевиков у поселка Шумы, но те так и не появились.
- Ранее сегодня, 9 сентября, сообщалось, что на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ.
Представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский написал в Facebook: ""Наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций в районе села Шумы с представителями российских боевиков".
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