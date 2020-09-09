Донбасс. На внеочередном заседании ТКГ договорились о совместной инспекции в Шумах

На совместном инспектировании Украина будет обеспечивать безопасность всех участников и решать вопросы логистики

Сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. На нем стороны договорились о совместном инспектировании поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ, говорится в сообщении на официальном сайте Офиса президента.

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Украинская сторона должна будет обеспечить вопросы логистики и гарантировать безопасность всем участникам инспекции.

В ОБСЕ, в свою очередь, опять подтвердили, что обвинения в адрес Вооруженных сил Украины "в районе поселка Шумы в период с 5 июля по 2 сентября" не имеют оснований.

По мнению главы украинской делегации, первого президента Леонида Кравчука, "сегодняшний день дает надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и дальше всеми сторонами".

В штабе операции объединенных сил редактору LIGA.net сказали, что пока это инспектирование прокомментировать не могут, так как оно находится вне их компетенции. И что, возможно, информация появится завтра, по итогам его проведения.

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Дарья Мостовая

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