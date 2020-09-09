Донбасс. На внеочередном заседании ТКГ договорились о совместной инспекции в Шумах
На совместном инспектировании Украина будет обеспечивать безопасность всех участников и решать вопросы логистики
Сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. На нем стороны договорились о совместном инспектировании поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ, говорится в сообщении на официальном сайте Офиса президента.
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Украинская сторона должна будет обеспечить вопросы логистики и гарантировать безопасность всем участникам инспекции.
В ОБСЕ, в свою очередь, опять подтвердили, что обвинения в адрес Вооруженных сил Украины "в районе поселка Шумы в период с 5 июля по 2 сентября" не имеют оснований.
По мнению главы украинской делегации, первого президента Леонида Кравчука, "сегодняшний день дает надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и дальше всеми сторонами".
В штабе операции объединенных сил редактору LIGA.net сказали, что пока это инспектирование прокомментировать не могут, так как оно находится вне их компетенции. И что, возможно, информация появится завтра, по итогам его проведения.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября боевики РФ потребовали, чтобы украинская армия перестала "рыть траншеи" под поселком Шумы в Донецкой области, иначе пригрозили открыть огонь. На это командующий ООС Владимир Кравченко ответил, что в случае атаки вражеской стороне будет дан адекватный ответ.
- 6 сентября тишина на Донбассе была нарушена: российские формирования обстреляли украинские позиции — был ранен один из наших бойцов, еще двое бойцов подорвались на минном поле.
- 7 сентября в ВСУ готовились к обещанной атаке боевиков у поселка Шумы, но те так и не появились.
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