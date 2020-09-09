Кравчук не считает легализацией боевиков совместное с ними инспектирование позиций ВСУ

На вопрос, не слишком ли это большой компромисс, Кравчук сказал: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не считает легализацией боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР совместное с ними инспектирование украинских позиций на Донбассе. Об этом Кравчук сказал в эфире ТСН.

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Он процитировал отчет ОБСЕ, в котором организация "подтвердила отсутствие каких-либо нарушений Вооруженными силами Украины в районе населенного пункта Шумы".

Однако, по его словам, представители ОРДЛО в ТКГ настаивают на том, что украинские военные возводят новые сооружения в районе Шумов. Их на заседании ТКГ поддержали россияне. Поэтому было принято решение о совместном инспектировании украинских позиций.

"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, украинская сторона в рамках СЦКК и координатор ОБСЕ Хайди Грау", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

На вопрос журналистки, не будет ли это означать, что Украина делает из боевиков "сторон субъектов, что они формализуются таким образом", Кравчук ответил: "Ничего мы не делаем, потому что там есть представитель ОБСЕ".

На вопрос, не слишком ли это большой компромисс, он сказал: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает. Бывает один компромисс, который нельзя даже называть компромиссом. Это когда речь идет о независимости, о суверенитете, о неприкосновенности границ. Это красный профиль, который нельзя переступать. Все остальное — можно".

Вадим Ребрина

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