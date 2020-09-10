Патрулирование в Шумах. Возле ОП и резиденции Зеленского проходят акции протеста: видео

Активисты проводят акции протеста под Офисом президента и резиденцией Владимира Зеленского в Конча-Заспе, чтобы донести свою позицию относительно идеи об участии представителей ОРДО в общем патрулировании в районе поселка Шумы. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, акции скоординированы между собой, их цель – недопущение проведения совместных инспекций на позициях ВСУ.

Ветеран АТО и общественный деятель Александр Погребиский анонсировал на 14 сентября акцию протеста у Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию для расследования убийств украинских военных на Донбассе.

Сообщается, что другие протестующие собрались возле ТРЦ "Магеллан" (метро "Теремки") и оттуда отправились в резиденцию Зеленского.

Как отметил сокоординатор Движения сопротивления капитуляции Мирослав Гай, который участвует в мероприятии, несмотря на то, что это инспектирование решили-таки отменить, он не уверен, что в дальнейшем его снова не запланируют.

Он отметил, что акция является символической, она объединяет патриотов, которые хотят донести свою позицию, но не имеет целью каких-то незаконных действий.