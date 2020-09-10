Донбасс. Совместную инспекцию позиций ВСУ отменили
10.09.2020, 13:37
Донбасс, война, спецназ, миномет, мина, воронка, взрыв, обстрел (фото — 93 бригада ВСУ)
Почему инспекцию позиций ВСУ у поселка Шумы решили отменить – пока неизвестно
Совместную инспекцию украинских позиций у поселка Шумы Донецкой области отменили. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из руководства Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Собеседник пока не смог назвать причину отмены. По его словам, Офис президента готовит официальную позицию.
Новость дополняется...
- 5 сентября, боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября.
- 6 сентября боевики нарушили "тишину": один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.
- 7 сентября 503-й батальон морской пехоты ВСУ ждал атаки боевиков под Шумами, однако оккупанты так и не пришли на войну. Они пообещали открыть огонь 9 сентября, но этого снова не произошло.
- 9 сентября, на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ. Представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский написал в Facebook: ""Наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций в районе села Шумы с представителями российских боевиков".
- В Офисе президента заявили, что инспектирование будут проводить не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.
Читайте также: Кравчук не считает легализацией боевиков совместное с ними инспектирование позиций ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии