Донбасс. Совместную инспекцию позиций ВСУ отменили

Почему инспекцию позиций ВСУ у поселка Шумы решили отменить – пока неизвестно

Совместную инспекцию украинских позиций у поселка Шумы Донецкой области отменили. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из руководства Офиса президента.

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Собеседник пока не смог назвать причину отмены. По его словам, Офис президента готовит официальную позицию.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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