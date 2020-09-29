Представитель Донецка в ТКГ: Впредь комментировать переговоры будет только один человек

Сергей Гармаш не считает это хорошей идеей

Члены украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в дальнейшем не будут комментировать ход переговоров. Для этого будет назначен специальный человек, заявил в эфире Украина 24 представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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"Я не думаю, что это будет плюс, если будет говорить один человек. Информации станет меньше, а не больше. Но уже назначен человек, осталось одно согласование. Я не могу его назвать, поскольку нет окончательного утверждения, но, скорее всего, завтра я уже не смогу комментировать, а комментировать будет другой человек", – рассказал он.

Гармаш считает, что в украинской делегации в ТКГ не может быть общей позиции, так как это, по его мнению, площадка для дискуссии в том числе внутри делегации.

15 сентября вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что п ресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice".

Алексей Резников заявлял, что в ресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice". По данным LIGA.net , на эту должность рассматривают дипломата Маркияна Лубкивского .

Маркияна Лубкивского Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, заслушав на своем заседании замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина принял решение инициировать обращение Рады к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации.

Вадим Ребрина

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