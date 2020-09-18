Ермак отреагировал на заявление Богдана о якобы тайном соглашении с РФ

При этом он сказал, что не смотрел интервью Богдана из-за нехватки времени

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает конспирологией заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана о якобы существовании некоего тайного соглашения из 13 пунктов, которое Ермак якобы заключил с РФ. Об этом Ермак сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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"Это из области конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи о каких-то там тайных соглашениях. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по сути", - сказал Ермак в ответ на просьбу прокомментировать заявление Богдана.

При этом он сказал, что не смотрел интервью бывшего главы ОП из-за нехватки времени.

9 сентября, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Богдан заявил , что не видел документа с 13 пунктами договоренностей между Ермаком и кем-то из России, но слышал о нем от дипломатов и спецслужб.

10 сентября ГБР вызвало Богдана на допрос в связи с его заявлениями о якобы соглашениях Ермака с Россией.

14 сентября в ГБР заявили , что на допросе Богдан сказал, что у него нет доказательств и подтверждений о якобы с Россией, а также, что информацию об этом он узнал из СМИ. договоренностях Ермака

Вадим Ребрина

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