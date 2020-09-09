Богдан прокомментировал "13 пунктов, которые россиянам пообещал выполнить Ермак"

По словам бывшего главы ОП, иностранные спецслужбы "верят" в существование неких секретных договоренностей нынешнего главы ОП с Кремлем

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на вопрос о 13 пунктах, которые якобы пообещал выполнить российской стороне нынешний глава ОП Андрей Ермак, сказал, что не видел этого документа, но слышал от дипломатов и спецслужб его упоминание. Об этом Богдан сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Что это за 13 пунктов, которые пообещал россиянам выполнить Андрей Ермак?" - спросил Гордон.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там есть 12 или 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли –вы нам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $3 млрд по решению суда, а вы нам… Это утопия. Я точно знаю, что в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков", - ответил Богдан.

Он добавил, что "уже всех уволили, остался один Аваков".

Богдан также утвердительно ответил на вопрос, многие ли в окружении президента Владимира Зеленского "любят Россию".

При этом, по словам бывшего чиновника, эти люди не ориентированы на РФ, просто "их бизнес, их становление были связаны с Россией". "Поэтому да, они к России хорошо относятся", - сказал Богдан. Зеленский при этом в их число не входит. "Они все проукраинские, но в их жизни много событий были связаны с Россией", - уточнил он.

Кроме того экс-глава ОП заявил, что в окружении Зеленского есть агенты влияния РФ, но фамилий назвать не смог.

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Вадим Ребрина

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