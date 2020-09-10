ГБР вызывает Богдана после заявлений о договоренностях Ермака с Россией

Богдан заявил, что якобы слышал о договоренностях главы ОП Андрея Ермака с российской стороной, вопросом заинтересовалось ГБР

Бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана вызывают в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

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Причиной вызова стало заявление Богдана о том, что он подтверждает существование списка из 12 или 13 договоренностей между главой ОП Андреем Ермаком и российской стороной. Договоренности якобы касаются обмена пленных, поставок воды в Крым, авиасообщения с Россией и так далее.

В ГБР подчеркнули, что такие договоренности не предусмотрены законами или нормативными актами верховного главнокомандующего ВСУ.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи ГБР приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", – говорится в сообщении ведомства.

ГБР направило повестку о вызове по адресу регистрации Богдана.

Вчера, 9 сентября, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Богдан заявил, что не видел документа с 13 пунктами договоренностей между Ермаком и кем-то из России, но слышал о нем от дипломатов и спецслужб.

Денис Юдин

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