Информация Богдана о договоренностях Ермака с Россией взята из СМИ – ГБР

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан не смог подтвердить заявление о якобы договоренностях главы ОП Андрея Ермака с РФ, заявляют в ГБР

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил на допросе в Государственном бюро расследований, что у него нет доказательств и подтверждений о якобы договоренностях главы ОП Андрея Ермака с Россией, а также, что информацию об этом он узнал из СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР говорят, что Богдана допросили, чтобы узнать о наличии "достоверных данных и подтверждения совершения украинскими чиновниками противоправных действий в пользу другого государства".

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских чиновников он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - уточняют в ведомстве.

9 сентября в интервью журналисту Дмитрию Гордону Богдан заявил , что не видел документа с 13 пунктами договоренностей между Ермаком и кем-то из России, но слышал о нем от дипломатов и спецслужб.

Богдан заявил 10 сентября ГБР вызвало Богдана на допрос в связи с его заявлениями о якобы соглашениях Ермака с Россией.

Владислав Сердюк

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