Украина ждет возврата границы на Донбассе и вывода боевиков – Зеленский
Президент отметил, что Украина доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на поддержку международного сообщества
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру на Донбассе должны стать вывод боевиков и возвращение Украине контроля над государственной границей. Об этом глава государства сказал, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной "тишины".
"Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – сказал президент.
Зеленский отметил, что Украина доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества.
"Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц", – сказал президент.
- 22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров нормандской четверки. Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сказал, что украинская делегация согласилась с возможностью внести изменения в постановление о выборах.
- В то же время, вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина ничего не обещала, а только проинформировала Россию о регистрации законопроекта.
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