Украина ждет возврата границы на Донбассе и вывода боевиков – Зеленский

Президент отметил, что Украина доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на поддержку международного сообщества

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру на Донбассе должны стать вывод боевиков и возвращение Украине контроля над государственной границей. Об этом глава государства сказал, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной "тишины".

"Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества.

"Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц", – сказал президент.

Читайте также: "Все уже устали и хотят мира". Зеленский рассказал словацкому изданию о войне и Путине

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.