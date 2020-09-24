Фокин извинился за "повстанцев Донбасса" и заявил, что Порошенко тоже так говорил
Переговорщик заверил, что он "патриот Украины и сделает все", чтобы в Украину вернулся мир, не гибли военные и мирные граждане
Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что назвал российско-террористические войска на Донбассе "повстанцами". Об этом говорится в комментарии переговорщика, предоставленном LIGA.net в Офисе президента.
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Фокин говорит, что "опрометчиво употребил термин" в недавнем интервью Украинскому радио.
"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова", – сказал первый премьер (1991—1992).
Он сокрушается, что такая "оговорка" вызвала столь значительный резонанс, и заверяет, что его с коллегами усилия в ТКГ по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины "имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово".
- 19 апреля 2019-го на дебатам на стадионе кандидат Зеленский назвал боевиков "повстанцами ЛДНР", зачитывая вопрос к Порошенко.
- Будущий глава Рады Разумков тогда показал скриншоты и ссылки на публикации пресс-службы президента от сентября 2014-го и января 2015-го, где встречается выражение "повстанцы".
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, проведенные выборы и особый статус для всего Донбасса "помогут прекратить войну". Глава Офиса президента Ермак заявил, что "отдельные комментарии" Фокина не отражают официальной позиции Украины. Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
- Полтора года назад у Зеленского обозначение боевиков хотели закрепить в законе.
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