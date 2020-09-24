Фокин извинился за "повстанцев Донбасса" и заявил, что Порошенко тоже так говорил

Переговорщик заверил, что он "патриот Украины и сделает все", чтобы в Украину вернулся мир, не гибли военные и мирные граждане

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что назвал российско-террористические войска на Донбассе "повстанцами". Об этом говорится в комментарии переговорщика, предоставленном LIGA.net в Офисе президента.

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Фокин говорит, что "опрометчиво употребил термин" в недавнем интервью Украинскому радио.

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова", – сказал первый премьер (1991—1992).

Он сокрушается, что такая "оговорка" вызвала столь значительный резонанс, и заверяет, что его с коллегами усилия в ТКГ по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины "имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

19 апреля 2019-го на дебатам на стадионе кандидат Зеленский назвал боевиков "повстанцами ЛДНР", зачитывая вопрос к Порошенко.

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Евгений Пилипенко

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