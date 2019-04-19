Зеленский назвал гибридную армию России в Донбассе повстанцами

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

В ходе дебатов на НСК Олимпийский кандидат в президентв Владимир Зеленский назвал боевиков россйской гибридной армии в Донбассе повстанцами ЛДНР.

"Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в Москве? Правда ли, что конфеты Roshen есть у повстанцев ДНР и ЛНР?", - сказал Зеленский, задавая вопросы конкуренту - президенту Петру Порошенко.



Порошенко после дебатов вспомнил об этой фразе. Он считает, что для кандидата в президенты Украины называть боевиков повстанцами за два дня до выборов - признак полнейшей некомпетентности.

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Позже в студии UA: Суспільне Порошенко напомнил, что в течение пяти лет создавалась международная коалиция для поддержки Украины. "И заявить, что это "повстанцы" - это сказать, что у нас нет России (российской агрессии - ред.), что украинцы воюют между собой", - подчеркнул глава государства.

В этой связи Порошенко напомнил про намерение Зеленского провести прямые переговоры с главарями боевиков Донбасса.

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