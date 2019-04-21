У Зеленского обозначение боевиков хотят закрепить в законе

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского считают, что терминология, использующаяся для обозначения людей, которые воюют с украинскими войсками в Донбассе, должна быть закреплена на законодательном уровне. Об этом на брифинге сказал политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

19 апреля в ходе дебатов на НСК Олимпийский кандидат Зеленский назвал боевиков российской гибридной армии в Донбассе повстанцами ЛДНР, зачитывая вопрос к Петру Порошенко.

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В штабе Зеленского заявили, что подобную риторику использовали граждане Украины и действующий глава государства Петр Порошенко.