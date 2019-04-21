Выборы. У Зеленского объяснили заявление о "повстанцах ДНР и ЛНР"

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В штабе Владимира Зеленского объяснили высказывание кандидата в президенты о "повстанцах" в Донбассе, заявив, что подобную риторику использовали граждане Украины и действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом написал в Facebook спикер штаба Дмитрий Разумков.

"Цензурой не занимаемся. Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили…", - написал он.

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В пост Разумков также добавил скриншоты и ссылки на публикации пресс-службы президента от сентября 2014-го и января 2015-го, где встречается выражение "повстанцы".

19 апреля в ходе дебатов на НСК Олимпийский кандидат в Зеленский назвал боевиков российской гибридной армии в Донбассе повстанцами ЛДНР, зачитывая вопрос к Порошенко.