Донецкая область. В кабинете главного патрульного нашли склад боеприпасов: фото

Следователи сообщили о подозрении начальнику управления патрульной полиции в Донецкой области

В Госбюро расследований заявили, что начальник управления патрульной полиции в Донецкой области в кабинете незаконно хранил боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.

"В кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения", - отметили в пресс-службе.

В ГБР подчеркнули, что начальник управления патрульной полиции в Донецкой области подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

27 июля в Харьковской области на железнодорожной станции Граково задержали мужчину с боеприпасами.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.