В Харьковской области на ж/д станции задержали мужчину с гранатами - полиция
27.07.2020, 12:59
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook
Мужчина рассказал, что боеприпасы выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма
В Харьковской области на железнодорожной станции Граково задержали мужчину с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
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В полиции отмечают, что задержанным оказался местный житель 1975 года рождения. У него изъяли три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм.
Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.
Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
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