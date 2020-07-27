В Харьковской области на ж/д станции задержали мужчину с гранатами - полиция

Мужчина рассказал, что боеприпасы выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма

В Харьковской области на железнодорожной станции Граково задержали мужчину с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции отмечают, что задержанным оказался местный житель 1975 года рождения. У него изъяли три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм.

Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.

Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

23 июля сотрудника СБУ задержали во время продажи оружия - ГБР.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.