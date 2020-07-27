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В Харьковской области на ж/д станции задержали мужчину с гранатами - полиция

27.07.2020, 12:59
В Харьковской области на ж/д станции задержали мужчину с гранатами - полиция - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

Мужчина рассказал, что боеприпасы выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма

В Харьковской области на железнодорожной станции Граково задержали мужчину с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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В полиции отмечают, что задержанным оказался местный житель 1975 года рождения. У него изъяли три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. 

Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.

Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Наталия Софиенко
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