Сотрудника СБУ задержали во время продажи оружия - ГБР

В Харькове ГБР задержало сотрудника СБУ, который по данным следствия, торговал оружием

Следователи Государственного бюро расследований задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, работник СБУ продал жителю Харькова автомат АКС-74, пять магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5,45 мм на сумму $1500.

22 июля следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты, отметили в бюро.

При обысках по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, изъято 3500 патронов, автомат АКС-74 и две гранаты, которые внешне похожи на боевые.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УКУ), избрании меры пресечения.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

22 июля в ГБР раскрыли сотрудника СБУ, который занимался сутенерством.

Наталия Софиенко

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