Возможный сообщник луцкого террориста торговал оружием - полиция
Полиция устанавливает круг общения возможного сообщника луцкого террориста
Харьковчанин, которого силовики называют возможным сообщником луцкого террориста Максима Кривоша, торговал оружием и боеприпасами. Об этом заявил глава областного управления полиции Валерий Сокуренко, передает NewsRoom.
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"Он отправлял посылки не только в Луцк, но и другие места. Он вообще торговал оружием и боеприпасами. Мы отслеживаем все. Вчера провели обыски в принадлежащих ему двух дачных домах в Харькове, но ничего там не нашли. Мы эту работу продолжаем", - отметил Сокуренко.
По его словам, силовики устанавливают круг общения мужчины.
- Утром 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус, в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что заложников освободили, Кривоша и нескольких его сообщников, в частности одного в Харькове, задержали.
- 22 июля полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова.
- 23 июля Луцкий горрайонный суд Волынской области взял под стражу на 60 дней Кривоша.
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