Возможный сообщник луцкого террориста торговал оружием - полиция

Полиция устанавливает круг общения возможного сообщника луцкого террориста

Харьковчанин, которого силовики называют возможным сообщником луцкого террориста Максима Кривоша, торговал оружием и боеприпасами. Об этом заявил глава областного управления полиции Валерий Сокуренко, передает NewsRoom.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Он отправлял посылки не только в Луцк, но и другие места. Он вообще торговал оружием и боеприпасами. Мы отслеживаем все. Вчера провели обыски в принадлежащих ему двух дачных домах в Харькове, но ничего там не нашли. Мы эту работу продолжаем", - отметил Сокуренко.

По его словам, силовики устанавливают круг общения мужчины.

Утром 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус , в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош

Глава МВД Арсен Аваков сообщил , что заложников освободили, Кривоша и нескольких его сообщников, в частности одного в Харькове, задержали.

22 июля полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова.

Луцкий горрайонный суд Волынской области взял под стражу на 60 дней Кривоша. 23 июля

Читайте также: Возможный сообщник луцкого террориста был волонтером в зоне АТО - полиция

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.