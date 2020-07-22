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22.07.2020, 07:20

Теракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фото

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Теракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фото
Теракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фото
Теракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фотоТеракт в Луцке. Полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова - фото

Возможный сообщник луцкого террориста из Харькова сотрудничает со следствием, отмечают в полиции

Задержанный в Харькове возможный сообщник луцкого террориста Максима Кривоша имел несколько единиц огнестрельного оружия и гранаты. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Во время обыска в доме задержанного обнаружили четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним. Также нашли три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, винтовку Дрейзе и 100 патронов к ней, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

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Начальник облполиции Валерий Сокуренко сообщил, что полиция установила причастность задержанного 44-летнего мужчины к преступлению.

Задержанный сейчас сотрудничает со следствием. Изъятое оружие отправили на экспертизу.

  • Утром, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус, в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. 
  • Кривош потребовал от первых лиц страны и духовенства записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об эксплуатации животных "Земляне". В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. Захватчик также звонил журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования. 
  • Правоохранители предлагали Кривошу сдаться и открыли дело о теракте.
  • Около 21:00 Зеленский опубликовал видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил этот пост. 
  • В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил, что заложников освободили, Кривоша и нескольких его сообщников, в частности одного в Харькове, задержали. 

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Фото - полиция Харьковской области

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Теги: оружие, автобус, теракт, Харьков, Луцк, заложники, сообщник, Максим Кривош
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