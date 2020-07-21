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В Луцке захватили автобус с заложниками: все главные новости - LIVE - Фото

В Луцке захватили автобус с заложниками: все главные новости - LIVEЗавершено

В Луцке захватили автобус с заложниками: все главные новости - LIVEЗавершено
21.07.2020, 11:33
716
Фото: Конкурент

Сегодня около 9:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками, на месте происшествия были слышны звуки, похожие на выстрелы. 

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По данным полиции, помимо оружия, у захватчика есть взрывчатка. Центр города оцеплен, в области объявлен оперативный план "Заложник". С захватчиком ведут переговоры. 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что держит ситуацию под личным контролем.

21.07.2020
11:44

Появилось видео с места ЧП. Некоторые полицейские укрываются за автомобилями.

Видео - Волинські новини/YouTube

11:39

Замглавы МВД Геращенко написал в Facebook, что захватчик сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. В сети есть книга "Философия преступника" за авторством этого же автора.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина, и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале..", - цитирует отрывок из книги Геращенко.

11:36

"Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел", - заявил изданию Конкурент начальник ГУ ГСЧС в Волынской области Юрий Крошко.

11:33

На фото с места происшествия видно, что у автобуса повреждены окна, отверстия похожи на следы от выстрела.

 

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Теги: автобус, Луцк, заложники, террорист, взрывчатка
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