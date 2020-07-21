Сегодня около 9:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками, на месте происшествия были слышны звуки, похожие на выстрелы.

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По данным полиции, помимо оружия, у захватчика есть взрывчатка. Центр города оцеплен, в области объявлен оперативный план "Заложник". С захватчиком ведут переговоры.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что держит ситуацию под личным контролем.