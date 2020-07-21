"Вышел из машины и сложил оружие". Как задержали террориста в Луцке - подробно

Заложники, захваченные в Луцке, освобождены, террорист задержан

Заложники, захваченные в Луцке, освобождены. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Террорист жив. Его задержали.

На брифинге правоохранители сказали, что террорист сдался сам.

"Он вышел из машины и сложил оружие", – сказал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

По информации правоохранителей, террорист сопротивления не оказывал

Глава МВД добавил, что у террориста были сообщники.

"Его сообщники задержаны. В частности, в Харькове один, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку. То есть это такой криминальный мир, который долго сидел в тюрьме, который нарисовал свое понятие о справедливости, свое понятие ценности человеческой жизни, и так, к сожалению, случилось... Его ждет очень долгий тюремный срок", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что было захвачено 13 человек, все они целы.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.

, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Мужчина требует от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. Если требования не будут выполнены, он угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонит журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков .

. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.

сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника. СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

LIGA.net ведет хронику событий.

Наталия Медведева

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