Аваков о луцком террористе: Надеемся решить ситуацию мирно

Глава МВД опроверг информацию о том, что подозреваемый лечился в психиатрической клинике

Полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника. Об этом на коротком брифинге в Луцке сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем. Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которым нам удалось поговорить. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе", - сказал он.

Аваков также попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников". "Это не помогает ситуации. Это создает дополнительное напряжение", - сказал Аваков. Речь идет о том, что в СМИ появилась информация, будто подозреваемый лечился в психиатрической клинике. По словам Авакова, это не соответствует действительности.

"Мы беседовали с его родственниками, с супругой, с друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился. У нас работает специальная группа, первый замглавы СБУ, представитель Офиса президента и специалисты. Мы здесь для того, чтобы принимать оценочные и политические решения", - добавил он.

От комментариев и дальнейших уточнений Аваков отказался, отметив, что у захватчика есть при себе смартфон, и "он может видеть и слышать все комментарии".

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.

LIGA.net ведет хронику событий.

Вадим Ребрина

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