Захват заложников в Луцке. Появились видео с окруженным силовиками автобусом

Начали появляться первые видеозаписи из Луцка в Волынской области, где вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с полным салоном пассажиров.

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На кадрах издалека видно автобус с несколькими разбитыми окнами, который стоит поперек дороги на Театральном майдане, и полицейские автомобили рядом с ним: за ними на асфальте скрываются спецназовцы. Около 10:00 в районе захвата были слышны выстрелы.

Злоумышленник сам позвонил в полицию и представился именем "Максим Плохой". В эти минуты он пишет в свой микроблог в Twitter с пространными требованиями.

Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центр города. Часть города стоит в заторах.

Видео: РБК, Волинські новини, Legion Ukraine

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