В Луцке вооруженный мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками - фото

В центре города мужчина захватил автобус с десятками людей, при себе якобы имеет взрывчатку и оружие, считают в полиции

В центре Луцка вооруженный мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами и угрожает его взорвать. Об этом он сообщил в полицию 21 июля, пишет местное издание Конкурент. В полиции уточнили, что мужчина захватил автобус примерно с 20 заложниками, при себе "имеет взрывчатку и оружие".

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Издание цитирует начальника ГУ ЧП в Волынской области Юрия Крошко, который уверяет, что ситуация под контролем. "Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел", - отметил он.

Также Крошко рассказал, что мужчина таким образом "протестует против системы". Свои требования то якобы опубликовал в Twitter, сейчас полицейские отслеживают его страницу, также пытались к нему дозвониться.

На фото видно, что у автобуса повреждены окна. Пока не установлено, из какого оружия произведены выстрелы. Пострадавших нет. Крошко подчеркнул - "это не учебная тревога".

В полиции отметили, что в области введен оперативный план Заложник. Территория центра города перекрыта. На месте работают все службы полиции.

По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко мужчина, позвонив в полицию, представился именем Максим Плохой.

"В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", - написал он в Facebook.

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Наталия Софиенко

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