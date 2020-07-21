Захват заложников в Луцке. СБУ завела дело о теракте
21.07.2020, 19:07
Автобус с заложниками в Луцке (Фото: Николай Мартынюк/ЕРА)
Служба безопасности начала уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, квалифицировав инцидент как теракт
Служба безопасности квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч.1 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении спецслужбы.
- Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.
- Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.
LIGA.net ведет хронику событий.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии