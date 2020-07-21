Захват заложников в Луцке. СБУ завела дело о теракте

Служба безопасности начала уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, квалифицировав инцидент как теракт

Служба безопасности квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч.1 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении спецслужбы.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.

, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков .

. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.

LIGA.net ведет хронику событий.

Наталия Медведева

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