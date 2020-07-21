Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке: видео
"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - сказал Зеленский
Президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполняет требование Максима Кривоша, захватившего в Луцке автобус с заложниками.
"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - сказал Зеленский.
Также Зеленский в комментариях к видео опубликовал скриншоты требований Кривоша.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде сообщила, что Зеленский разговаривал со злоумышленником.
"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом Плохим, который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сказала она.
- Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.
Мужчина требует от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. Если требования не будут выполнены, он угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонит журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.
- Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.
- СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.
- Троих человек из захваченного сегодня в Луцке автобуса отпустили.
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