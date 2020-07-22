Зеленский выполнил условие террориста. Как вы к этому относитесь: опрос LIGA.net

LIGA.net интересно мнение читателей по поводу того, что президент пошел на уступки злоумышленнику, в результате чего заложники были освобождены

Вчера, 21 июля, президент Владимир Зеленский после личного телефонного разговора с луцким террористом выполнил часть его требований: записал для Facebook видео с рекламой фильма "Земляне" 2005 года, а также выложил скрины с идеями злоумышленника.

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После освобождения заложников, что, как утверждает президент, входило в договоренность с террористом, видео и скрины были оперативно удалены из профиля Зеленского. В МВД заявили, что президент "поступил правильно, все могло быть агрессивнее".

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LIGA.net интересно мнение читателей. Как вы оцениваете то, что глава государства выполнил требования преступника? Ответить можно ниже. Дождитесь загрузки формы для голосования.

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Евгений Пилипенко

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