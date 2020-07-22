Зеленский выполнил условие террориста. Как вы к этому относитесь: опрос LIGA.net
LIGA.net интересно мнение читателей по поводу того, что президент пошел на уступки злоумышленнику, в результате чего заложники были освобождены
Вчера, 21 июля, президент Владимир Зеленский после личного телефонного разговора с луцким террористом выполнил часть его требований: записал для Facebook видео с рекламой фильма "Земляне" 2005 года, а также выложил скрины с идеями злоумышленника.
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После освобождения заложников, что, как утверждает президент, входило в договоренность с террористом, видео и скрины были оперативно удалены из профиля Зеленского. В МВД заявили, что президент "поступил правильно, все могло быть агрессивнее".
Смотрите видео: Момент задержания луцкого террориста: два ролика с кадрами вблизи автобуса
LIGA.net интересно мнение читателей. Как вы оцениваете то, что глава государства выполнил требования преступника? Ответить можно ниже. Дождитесь загрузки формы для голосования.
- 21 июля 2020-го в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, требуя от топ-политиков и духовенства Украины ролики, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), и угрожал взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
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