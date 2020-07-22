"Мания величия". В МВД рассказали о психологическом портрете луцкого террориста

Террорист из Луцка Кривош мог действовать более агрессивно, если бы президент Зеленский не выполнил его требования, считает замглавы МВД Геращенко

Луцкий террорист Максим "Плохой" Кривош имеет манию величия и непредсказуемый характер, поэтому согласие президента Владимира Зеленского пойти на его требование было оправданным. Об этом в эфире Сніданок з 1+1 заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Сразу же был сделан его психологический портрет. Это человек неудовлетворенный жизнью, с комплексом, с манией величия, недовольный на весь мир за то, что его жизнь прошла в местах заключения за тяжкие преступления. Поэтому мы убедились, что самое важное – проводить с ними переговоры", - сказал он.

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По словам Геращенко, рисковать было нельзя, так как у Кривоша было оружие и он мог его применить.

"Президент сделал все правильно. Любые другие действия могли привести к агрессивным действиям. Мы знали, что у террориста есть настоящее оружие. Он нам это демонстрировал, стреляя из окон. Он чуть не убил первого замначальника Нацполиции Евгения Коваля: пуля прошла в 20 см от головы. Поэтому рисковать было нельзя", - сказал он.

Чиновник считает, что, заявление президента "создало условия для освобождения заложников".

Утром, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус , в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д.

, в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Кривош потребовал от первых лиц страны и духовенства записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об эксплуатации животных "Земляне". В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. Захватчик также звонил журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Правоохранители предлагали Кривошу сдаться и открыли дело о теракте.

Около 21:00 Зеленский опубликовал видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил этот пост.

В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил, что заложников освободили, Кривоша и нескольких его сообщников, в частности одного в Харькове, задержали.

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Марк Сировой

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