"Сразу предлагали штурм". Зеленский раскрыл детали переговоров с террористом

Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с террористом Максимом Кривошем. По словам президента, он проговорил с ним около 10 минут

Президент Владимир Зеленский рассказал детали о переговорах с террористом Максимом Кривошем, который вчера около 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре Луцка. По словам президента, ему сразу предлагали штурм автобуса. Об этом он заявил в видеокомментарии, опубликованном УП.

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По словам Зеленского, сначала оценивались требования Кривоша и его "адекватность". "Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, использовали эти перерывы, она все понимала. Мы хотели держать все под контролем, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит надо было понять", - рассказал президент.

Зеленский уточнил, что в течение девяти часов с террористом разговаривали разные люди - от психологов до переговорщиков: "Человек хотел только одного, угрожал и хотел только одного, чтобы были выполнены его требования".

"Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем чем бы закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество и это очень опасно. Поэтому мы посоветовались, я захотел проговорить с этим человеком по телефону и попробовать иметь возможность, чтобы он отпустил людей", - заявил Зеленский.

"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд. Немного больше он разговаривал с журналистом. А потом бросает трубку. Не хочет продолжать. Ждет, чтобы были выполнены все его требования. Мы с ним говорили 7-10 минут", - уточнил президент.

"Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут и он отпустил заложников", - продолжил президент.

"Поэтому имеем результат. Результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность", - резюмировал Зеленский.

Утром, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус , в котором находились 13 заложников.

, в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д.

"Земляне" . В случае невыполнения требований он угрожал т президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об эксплуатации животных. В случае невыполнения требований он угрожал Кривош потребовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а овзорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. Захватчик также звонил журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Все это время правоохранители предлагали Кривошу сдаться.

Все это время правоохранители предлагали Кривошу сдаться. Около 21:00 Зеленский "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: этот пост.

В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил в Twitter, что заложников освободили, а Кривоша задержали.

Владислав Сердюк

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