В Украину с трехдневным визитом прилетела президент Швейцарии: что запланировано

В частности, планируется совместное с президентом Владимиром Зеленским посещение Донбасса

В Украину с трехдневным визитом прилетела президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга. В ходе визита она вместе с президентом Владимиром Зеленским посетит Донбасс. Об этом сообщает посольство Украины в Швейцарии.

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"Впервые в истории украинско-швейцарских отношений в Украину с трехдневным государственным визитом прибыла президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Cоммаруга", - говорится в сообщении.

Будут проведены двусторонние переговоры, цель которых - содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях.

"Пребывание в Киеве Симонетты Соммаруги сегодня начнется с культурной программы, во время которой речь пойдет о современном искусстве и прекрасной музыке, которую так любит госпожа президент", - сообщили в посольстве.

В Офисе президента ранее сообщали, что программой визита предусмотрены переговоры Соммаруги и Зеленского в формате с глазу на глаз и в составе делегаций.

Главы государств совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе.

Швейцария регулярно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от войны территориям Донбасса.

Вадим Ребрина

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