Заложники в Луцке. Первые результаты переговоров – людям передали воду: видео

Питьевую воду заложникам передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль

В ходе общения с человеком, захватившим заложников в Луцке, правоохранителям удалось договориться о передаче людям воды. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды", – написал Геращенко.

Питьевую воду заложникам передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.

, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков .

. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.

сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника. СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

LIGA.net ведет хронику событий.

Наталия Медведева

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