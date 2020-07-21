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Заложники в Луцке. Первые результаты переговоров – людям передали воду: видео

21.07.2020, 19:31
Заложники в Луцке. Первые результаты переговоров – людям передали воду: видео - Фото
Автобус с заложниками в Луцке (Фото: Николай Мартынюк/ЕРА)

Питьевую воду заложникам передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль

В ходе общения с человеком, захватившим заложников в Луцке, правоохранителям удалось договориться о передаче людям воды. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды", – написал Геращенко. 

Питьевую воду заложникам передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

  • Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.
  • Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.
  • СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

LIGA.net  ведет хронику событий.

Наталия Медведева
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