Заложники в Луцке. Первые результаты переговоров – людям передали воду: видео
21.07.2020, 19:31
Автобус с заложниками в Луцке (Фото: Николай Мартынюк/ЕРА)
Питьевую воду заложникам передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль
В ходе общения с человеком, захватившим заложников в Луцке, правоохранителям удалось договориться о передаче людям воды. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды", – написал Геращенко.
Питьевую воду заложникам передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.
- Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.
- Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.
- СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.
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