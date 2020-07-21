Заложники луцкого террориста освобождены: видео
21.07.2020, 21:47
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Заложники, захваченные в Луцке, освобождены
Заложники, захваченные в Луцке, освобождены. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Террорист жив. Его задержали.
- Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.
Мужчина требует от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. Если требования не будут выполнены, он угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонит журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.
- Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.
- СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.
LIGA.net вела хронику событий.
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