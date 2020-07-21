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Заложники луцкого террориста освобождены: видео

21.07.2020, 21:47
Заложники луцкого террориста освобождены: видео - Фото
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Заложники, захваченные в Луцке, освобождены

Заложники, захваченные в Луцке, освобождены. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Террорист жив. Его задержали.

Задержание террориста в Луцке (Фото: twitter.com/AvakovArsen)
  • Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.

  • Мужчина требует от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. Если требования не будут выполнены, он угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонит журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования. 

  • Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.
  • СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

LIGA.net  вела хронику событий.

Наталия Медведева
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