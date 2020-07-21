Захватчик автобуса в Луцке терроризирует родных заложников: аудио переговоров

Мужчина, который взял в заложники пассажирский автобус, заявил, что взрывчатка заложена еще и где-то в городе

Злоумышленник, который утром захватил в Луцке автобус с 20 пассажирами, заявил, что заминирован не только автобус, но также заложена взрывчатка где-то в городе. Об этом идет речь в аудиозаписи телефонного разговора женщины со своими родственниками, сообщает журналист Денис Казанский.

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Женщина передала трубку мужчине, который захватил автобус.

"Я извиняюсь, что твоя мама здесь оказалась со мной – но такая уж случилось ситуация. Сейчас я на вайбер твоей мамы сбрасываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов – и сбрасываешь им по почте, по телефонам. Требования тебе мама передаст. Объяснишь ситуацию, что в Луцке захвачен автобус, полный людьми, короче. Заминировано все, в автобусе - куча взрывчатки, автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке, заложена отдельно", - сказал злоумышленник.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков

Полиция считает, что кроме оружия, у него есть взрывчатка. Также он утверждает, что заложил мину где-то в городе. Полиция считает, что это блеф.

Идут переговоры, однако злоумышленник настаивает на выполнении своих требований: чтобы руководство страны записало ролики с признанием, что они "террористы в законе".

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Арина Толина

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