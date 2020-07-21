Захватчик автобуса позвонил Бутусову. Тот предложил обменять себя на заложников

Злоумышленник позвонил журналисту на личный номер

Злоумышленник, который утром захватил в Луцке автобус с пассажирами, позвонил главному редактору издания Цензор Юрию Бутусову: тот предложил себя в обмен на часть заложников - женщин и детей. Об этом журналист написал в Facebook.

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Бутусов пишет: "Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников".

Преступник заявил журналисту, что располагает оружием и взрывчаткой, а люди в автобусе воспринимают его угрозу вполне серьезно.

"Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали", - подчеркнул Бутусов.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков

Полиция считает, что кроме оружия, у него есть взрывчатка. Также он утверждает, что заложил мину где-то в городе. Полиция считает, что это блеф.

Идут переговоры, однако злоумышленник настаивает на выполнении своих требований: чтобы руководство страны записало ролики с признанием, что они "террористы в законе".

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Евгений Пилипенко

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